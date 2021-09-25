РИАМО - 25 сен. Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева предупредила, что в ресторанах быстрого питания намеренно готовят так, чтобы вызвать зависимость у человека. Чувство насыщение от такой еды проходит за полчаса, сообщает «Вечерняя Москва».

«Естественно, фастфуд делается так, чтобы человек покупал его все больше и больше. После покупки гамбургера в какой-нибудь сети быстрого питания человек его съест, но при этом не получит насыщения, и через 30–40 минут захочет еще», – пояснила Писарева.

Та же ситуация и с напитками. Сладкая газировка не утоляет жажду, зато вместе с фастфудом может поднять настроение. Однако это быстро проходит, остается только желание повторить.

Привыкание становится очень сильным и в дальнейшем. Если у человека нет возможности полакомиться любимым фастфудом, настроение стремительно ухудшается. Именно такие перепады позволяют определить зависимость у человека.

«Например, когда человек не может съесть любимый гамбургер или выпить газировку, у него сразу портится настроение. Он становится более взрывным, может даже ругаться», — отметила Писарева.

Врач напомнила, что постоянное употребление фастфуда приводит к проблемам с лишним весом, а еще к ухудшению состояния кожи.

При выявлении такой зависимости нужно обратиться к нутрициологу, который поможет сбалансировать рацион. А возможно и к психологу, причиной переедания могут стать жизненные проблемы.