РИАМО - 25 сен. Свыше 500 профессионалов индустрии туризма и гостеприимства приняли участие в деловом форуме «PROтуризм. Профессионально о туризме», который прошел на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Организатором мероприятия стало правительство Московской области при поддержке Ростуризма.

«Это первый форум, на который мы пригласили представителей туриндустрии, чтобы поговорить об актуальных вопросах отрасли. Спасибо всем, кто приехал. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку руководителя Ростуризма Зарину Догузову, за внимание — исполнительного директора корпорации Туризм.рф Сергея Красноперова», — сказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Она подчеркнула, что у России самый огромный в мире туристический потенциал, который недооценен.

«Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем все вызовы, и Россия будет самой популярной в мире», — добавила Виртуозова.

Вице-губернатор также отметила важность сотрудничества регионов в сфере туризма.

Развитие совместных туристических проектов

О совместных проектах с Подмосковьем рассказала председатель комитета по развитию туризма Тульской области Лариса Соломатина.

«В 2022 году может появиться новый военно-патриотический туристический маршрут. Он будет связывать парк «Патриот» и наш небольшой парк. Тула ведь является оружейной столицей России», — сказала Соломатина.

И.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко отметил, что регионы могут перенять у Подмосковья опыт по комплексному развитию туриндустрии.

«Важна идея, командная работа, и Московская область является здесь примером. Подмосковный регион — это особая территория. Тут можно заниматься горнолыжным спортом, играть в гольф, здесь богатейшее культурно-историческое наследие», — пояснил Лысенко.

Но форуме прошли 7 тематических сессий. В рамках одной из них министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о достижениях региона. Он подчеркнул, что Подмосковье третий год подряд попадает в топ-3 по индексу качества городской среды.

Подмосковный сыровар Олег Сирота рассказал о развитии гастрономической индустрии.

«Сыроварни, фермерство — это не только сельское хозяйство, но еще и туризм. А самое быстро развивающееся направление в мире — агротуризм или гастрономический туризм. Появляются сыроварни, куда можно приехать на экскурсию, посмотреть, как производится продукция. Появляются другие аграрные предприятия, стартуют новые гастрономические бренды», — отметил Сирота.

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