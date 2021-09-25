РИАМО - 25 сен. В субботу на Пушкинской площади Московский городской комитет КПРФ организовал несогласованное публичное мероприятие. К нему присоединились 400 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Участниками акции стали члены партии, представители различных СМИ и блогеры.

Ранее полиция предупредили собравшихся о незаконности мероприятия, поскольку акция не была согласована с властями города.

Мэрия Москвы не согласовала митинги 20, 21 и 22 сентября из-за сложной эпидситуации. Призыв к участию в массовом мероприятии ранее был размещен на официальном сайте КПРФ.