РИАМО - 25 сен. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что люди с первой группой крови защищены от заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, группа крови человека может повлиять на развитие различных болезней. К примеру, люди с первой группой крови чаще других сталкиваются с язвой желудка, а со второй — с раком желудка. При этом пациенты с третьей и четвертой группой крови более подвержены онкологическим заболеваниям поджелудочной железы.

В ряде случаев наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.

«Со второй группой (крови - ред.) чаще болеют Covid-19, а первая группа от него защищена, слава Богу. <...>. Есть люди, которые никогда не заболеют Covid-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

В редких случаях бывают ситуации, когда у человека может быть повышенное количество рецепторов, воспринимающих коронавирус, поэтому у таких людей защита от инфекции находится на крайне низком уровне.

В России за сутки выявили 22 041 новый случай коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 7 398 415 случаев Covid-19.

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