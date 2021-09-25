РИАМО - 25 сен. Нападение мужчины в женском платье с топором на покупателей магазина «Магнит» в Москве попало на камеры. На видео хорошо видно, как человек достает из сумки небольшой топор и замахивается на покупателей, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт разгорается в дверях магазина. Дебошир замахивается сначала на мужчину, а затем сильно толкает женщину и продолжает двигаться на посетителей.

Инцидент произошел в «Магните» на Каргопольской улице на северо-востоке столицы. В результате инцидента раны получили 2 человека. Их госпитализировали.

48-летнего злоумышленника задержала полиция. Его зовут Дмитрий, но сам он называет себя Дианой.