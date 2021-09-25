РИАМО - 25 сен. В столичном районе Нагорный на Симферопольском проезде возводят жилой дом для переселения по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время завершаются фасадные работы и внутренняя отделка, ведется благоустройство территории. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году», – сказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Односекционный дом возводят по индивидуальному проекту. Подземная автостоянка разместится под территорией внутреннего двора. Фасады здания облицованы искусственным камнем под кирпич, на них установят короба для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройке предусмотрено 66 квартир, из них однокомнатных – 11, двухкомнатных – 44, трехкомнатных – 11. В них будет готовая улучшенная отделка по стандартам реновации.

Первые этажи являются нежилыми, там разместятся объекты инфраструктуры, офисные и технические помещения. Будут открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

При благоустройстве во дворе дома появится детская игровая площадка с современными качелями и горками. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья.

Закон о «всероссийской реновации»: в чем его смысл и что ждет собственников жилья>>