РИАМО - 25 сен. На Пушкинской площади в Москве собрались люди. Полицейские предупредили их о том, что акция КПРФ не согласована с властями столицы и является незаконной. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

На акции присутствуют представители КПРФ и их сторонники. Также на площади много журналистов.

Полицейские с помощью громкоговорителей предупреждают собравшихся граждан об ответственности за участие в незаконном собрании.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что на сайте KPRF.ru появилась информация, которая содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Ведомство выдало партии предупреждение, пригрозив блокировкой сайта.

Мэрия Москвы не согласовала КПРФ митинги 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за сложной эпидситуации.