Мужчина, переодетый в женскую одежду, напал на покупателей с топором в магазине «Магнит» на Каргопольской улице в столице.
Пострадали 2 человека: мужчина и женщина. Их госпитализировали. Нападавший задержан.
|Температура
|+10˚C … +12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|739 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+10˚C … +12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|С 9 м/с
|Температура
|+10˚C … +12˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|754 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
Мужчина, переодетый в женскую одежду, напал на покупателей с топором в магазине «Магнит» на Каргопольской улице в столице.
Пострадали 2 человека: мужчина и женщина. Их госпитализировали. Нападавший задержан.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии