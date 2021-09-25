РИАМО - 25 сен. Мужчина, который напал на 2 человек с топором в магазине на Каргопольской улице, задержан. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина, переодетый в женскую одежду, ворвался с топором в «Магнит» на северо-востоке столицы и устроил там резню. Злоумышленника зовут Дмитрий, но сам себя он называет «Дианой».

«Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений 2 гражданам», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие люди госпитализированы.