РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. Более 500 школьниц Подмосковья принимают участие в военно-спортивной игре «Девушки в погонах», которая проходит в микрорайоне Климовск Подольска, сообщил заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.

В таком формате и составе проходит уже третья военно-спортивная игра. Два года назад было 50 команд, в 2020 году — 60, а в текущем году уже 72 из 34 муниципалитетов Московской области, Подольск представляют 17 команд. В каждой команде по 7 девочек от 12 до 17 лет.

С утра девочки начали соревноваться в разных дисциплинах для проверки физической подготовки, командной работы и знаний оружейного дела, а также истории своей страны.

В программу игры вошли следующие конкурсы: «Смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», «Воинские звания ВС РФ», «Сборка-разборка автомата Калашникова», «Защита от оружия массового поражения», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Марш-бросок», «Снаряжение магазина автомата Калашникова 30 патронами», «Разборка, сборка пистолета Макарова», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова».

Мероприятие организовал региональный штаб Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона.