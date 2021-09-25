РИАМО - 25 сен. Юрий Семин подал в отставку с должности главного тренера футбольного клуба «Ростов», сообщается на официальном сайте клуба.

Решение приняли после встречи президента клуба и главного тренера.

74-летний Семин проработал на этом посту меньше 2 месяцев: он стал главным тренером 4 августа текущего года. До этого должность занимал Валерий Карпин, который стал главным тренером сборной России.

Президент клуба Арташес Арутюнянц поблагодарил Семина за работу в команде.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал», — сказал Арутюнянц.

Он добавил, что у него останутся хорошие отношения с Семиным.

Юрий Семин — советский футболист, тренер, мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР. Долгие годы работал главным тренером московского ФК «Локомотив».