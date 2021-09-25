РИАМО - 25 сен. Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий назвал трех сильнейших тренеров Российской премьер-лиги, сообщает Газета.ru.

«Карпин. Гончаренко. Мне нравится тренер «Локомотива». Николич. Но мне не нравится, что он играет вторым номером. Для меня тренер тот, кто приходит и говорит: «Я буду играть первым номером», — сказал Галицкий в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Валерий Карпин ранее тренировал «Ростов», сейчас он занимает пост главного тренера национальной футбольной сборной. Команда под его наставничеством в матчах отборочного этапа ЧМ-2022 сыграла вничью с Хорватией, обыграла Кипр и Мальту со счетом 2:0 в обоих матчах.

Виктор Гончаренко тренирует «Краснодар», который занимает 6 место в после 8 туров РПЛ.

Марко Николич — главный тренер «Локомотива». Команда расположилась на 3 строчке в таблице первенства.

Ранее Сергей Галицкий сообщил, что болен, поэтому не сможет посещать все матчи своей команды.