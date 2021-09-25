РИАМО - 25 сен. Мужчина, переодетый в женскую одежду, напал на покупателей с топором в магазине «Магнит» на Каргопольской улице, сообщает РЕН ТВ.

Источник сообщил, что пострадали 2 человека: мужчина и женщина. Их госпитализировали.

Мужчину зовут Дмитрий, однако, по словам очевидцев, он сам называет себя «Дианой».

Предварительно, напавшему мужчине 48 лет. Конфликт мог произойти с одним из посетителей из-за тележки для продуктов.

Видео нападения мужчины в платье на посетителей «Магнита» в Москве>>