РИАМО - 25 сен. Неизвестный обстрелял входную дверь театра «Около дома Станиславского» в Вознесенском переулке в центре столицы, сообщает ТАСС.

По данным источника, инцидент произошел вечером 24 сентября. В полицию сообщили о том, что неизвестный обстрелял входную дверь театра, при этом оказалось повреждено остекление.

Предварительно, злоумышленник стрелял из пневматического пистолета. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента.

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