РИАМО - 25 сен. Аналитики сервиса Superjob составили список самых востребованных специалистов в столице. Компании IT-отрасли предлагают наибольшее число вакансий для программистов и разработчиков, а в продажах больше всего нужны курьеры, сообщает «Вечерняя Москва».

«В сфере информационных технологий на первом месте — программисты и разработчики, на втором — специалисты технической поддержки, на третьем — системные администраторы», — уточнили представители сервиса.

В сфере продаж работодатели чаще всего ищут курьеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также операторов колл-центров.

«В строительстве и недвижимости чаще всего ищут квалифицированных рабочих, то же самое — в сфере промышленности и производства», — рассказали в Superjob.

На втором месте по востребованности в этих сферах оказались специалисты по обслуживанию зданий и сооружений. Промышленность также размещает большое количество вакансий для разнорабочих.

В тройку самых востребованных в сфере строительства, недвижимости и промышленности входят инженерно-технические работники.