РИАМО - 25 сен. Столичные полицейские задержали 37-летнего мигранта за попытку сбыта крупной партии мефедрона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Подозрительного мужчину заметил патруль на улице 1905 года. Он ускорил шаг и попытался скрыться, но был задержан.

При себе у мужчины оказалось 23 свертка с мефедроном. Общая масса наркотика составила более 100 г. Со слов задержанного, наркотик предназначался для сбыта.

В отношении приезжего из ближнего зарубежья возбудили уголовное дело, его поместили под стражу. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.