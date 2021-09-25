РИАМО - 25 сен. Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Подмосковья прошло в прокуратуре региона. Участники встречи обсудили вопросы соблюдения требований закона при работе с сообщениями о преступлениях, сообщается на сайте областной прокуратуры.

На заседании под председательством прокурора Московской области Сергея Забатурина также поднимался вопрос повышения эффективности прокурорского надзора и ведомственного контроля по данному направлению.

Основной доклад представил первый зампрокурора региона Андрей Ганцев. Он рассказал, что правоохранительные органы допускают значительное число нарушений.

В 2020 году по инициативе прокуроров на учет поставили более 10,6 тыс. ранее не учтенных преступлений, что превысило показатель 2019 года на 4%. За первое полугодие 2021 года эта цифра достигла уже 5,7 тыс. преступлений. Многие из них были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Кроме того, в 2020 году прокуроры отменили свыше 113 тыс. решений об отказе в возбуждении уголовного дела, за 6 месяцев 2021 года их уже более 50 тыс.

Для улучшения ситуации необходимо выработать дополнительные меры по координации процессов.

Способы устранения нарушений были определены участниками заседания. В их числе были Московский городской военный прокурор Владислав Приходченко, начальник ГУ МВД России по области Виктор Пауков, руководитель областного СК Александр Стариков, начальник регионального УФСИН Александр Ветров, руководитель областного УФССП Николай Коновалов, врио начальника областной Росгвардии Андрей Котов и другие.