РИАМО - 25 сен. Начинающим собаководам часто необходима помощь в воспитании питомца. Для работы с собакой нужен грамотный и подходящий конкретной семье специалист, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации.

«Кинолог – это не просто специалист по дрессировке, это скорее воспитатель, потому что он учит собаку не только выполнять команды, но и формирует характер, учитывая природные способности питомца. Помимо работы с животным, специалист также учит хозяина правильному обращению с любимцем, помогает наладить взаимоотношения между ними», – сказал президент РСФ Владимир Голубев.

Он добавил, что профессионал сможет организовать обучение таким образом, чтобы в дальнейшем не возникало проблем.

Прежде всего нужно обратить внимание на образование специалиста. Для того, чтобы разбираться в анатомии, физиологии, психологии и породе собак, необходимо иметь базовое кинологическое образование. Важны и сертификаты о курсах повышения квалификации.

Далее стоит оценить, насколько конкретному собаководу подходит методика кинолога, как на нее реагирует питомец. Методы воспитания, опирающиеся на насилие и страх, формируют у собаки отвращение к занятиям. Также в тренировки должен быть включен процесс взаимодействия хозяина и питомца, а не только отработка команд с тренером.

Оценить опыт профессионала поможет информация о его выдающихся учениках, рекомендации других собаководов.

Для качественной работы нужно заранее определить цели. Именно от них будет зависеть специализация кинолога. Например, не каждый эксперт сможет помочь собаке справиться со страхами.

Кроме того, между хозяином, собакой и кинологом должна возникнуть симпатия. Дрессировка должна проводится на позитивной ноте.