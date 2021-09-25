РИАМО - 25 сен. Жителям Подмосковья вынесли 44 предупреждения и выписали 104 постановления на общую сумму более 200 тыс. рублей за нарушения при выгуле собак, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

С 25 июня в Московской области вступили в силу штрафы за нарушение правил выгула домашних животных.

«Еще 1,5 месяца назад было выписано всего 7 штрафов на общую сумму 17 тыс. рублей. Мы видим рост более чем в 10 раз. Это связано с тем, что к данному вопросу контролирующие органы подходят серьезно. Владельцы домашних питомцев должны понять: правила выгула все же лучше соблюдать», — сказал председатель профильного комитета областного парламента Сергей Керселян.

Владелец домашнего животного обязан убирать за питомцем в общественных местах и выгуливать собаку только в специально отведенных местах. Во дворах домов собаки должны находиться на поводке и в наморднике. С животными нельзя гулять на детских площадках и на территориях детсадов и школ. Также нельзя оставлять собаку на улице без присмотра.

На особом контроле сейчас стоит вопрос о создании специальных площадок для выгула: их должны определять органы местного самоуправления. Сегодня в 67 городских округах организовано 125 мест по выгулу домашних животных.