РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В Подольске госавтоинспекторы напомнили детям, как вести себя на дорогах, и призвали размещать на одежде световозвращатели, сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Сотрудники Подольской Госавтоинспекции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа провели акцию «Безопасность детей на дорогах». Мероприятия направлены на профилактику детской аварийности, а также адаптацию юных пешеходов к дорожно-транспортной среде после летних каникул.

Тематическая встреча прошла в средней школе №35. Автоинспекторы обучили детей выбирать безопасные маршруты до школы и обратно домой. Рассказали юным участникам мероприятия о дорожных ловушках и дали рекомендации, как ориентироваться около проезжей части. Напомнили правила управления велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

Особое внимание сотрудники ГИБДД и представители КДНиЗП уделили безопасности пешеходов в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости. Они призвали детей всегда обозначать себя с помощью световозвращателей.