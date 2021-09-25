РИАМО - 25 сен. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что многие худеющие люди исключают из своего рациона жареное, мучное и сладкое. Однако часто в их рационе остаются продукты, мешающие сбросить вес, передает «Вечерняя Москва».

Похудению могут помешать молочные продукты, так как некоторые их производные содержат много жира. Так, в состав сыра входят молочный жир и гистамин, который способствует накоплению в организме жидкости. Он повышает уровень холестерина, что может привести к атеросклерозу. Кроме того, сыр очень калорийный.

Также эксперт не рекомендует употреблять сыр в большом количестве людям с больными почками — этот продукт еще и соленый. Стоит ограничить потребление соленых сортов, а лучше — заменить сыр творогом.

Овощи помогают привести вес в норму. Но не всегда они приносят только пользу.

«Овощи, безусловно, полезны и необходимы для употребления, поскольку в них содержится клетчатка, которая дает ощущение сытости. Но есть эти продукты нужно в разумных количествах и желательно в сыром виде. При термической обработке гликемический индекс (ГИ) в них повышается», — отметила Соломатина.

Свекла, картофель, морковь, тыква и другие овощи с большим содержанием крахмала и сахаров обладают высоким гликемическим индексом. Употребление этих продуктов повышает уровень глюкозы, благодаря чему появляется много энергии. Но если ее не тратить, то начнет откладываться жир.

Лучше добавить в свой рацион овощи с невысоким ГИ: брокколи, баклажаны, помидоры, перцы, редис, лук, белокочанная капуста, огурцы, спаржа и морская капуста.

Каши быстрого приготовления и мюсли содержат пустые углеводы, поэтому не приносят пользы. Кроме того, при производстве их подвергли термической обработке, после чего они потеряли полезные свойства. В такие каши надо добавлять фрукты, например, яблоки, киви или клубнику.

Эксперт подчеркнула, что магазинные соки содержат много углеводов, поэтому очень калорийны. А некоторые химические соединения, содержащиеся в соке, выводят из организма кальций. Поэтому лучше не покупать напиток в магазине, а сделать свежевыжатый сок дома.

Также достаточно калорийны вкусовые добавки и специи. Так, 100 г соевого соуса содержат 275 калорий и очень много соли.

«Поедая различные, на первый взгляд, диетические блюда азиатской кухни, мы в огромном количестве потребляем эти соусы. В результате это приводит к набору веса и не позволяет сжечь калории. Следовательно, нужно сокращать в рационе такие блюда», — заключила врач-диетолог.