РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. Перспективные разработки АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска получили высокую оценку президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, сообщает пресс-служба института.

Перспективные разработки АО «НИИ НПО «ЛУЧ» представили на расширенном заседании президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности (СПООП) Свердловской области и Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

Заместитель генерального директора института по науке Андрей Мокрушин рассказал участникам заседания о технологии выращивания профилированных кристаллов лейкосапфира, пластины из которого применяются для бронеостекления военной техники.

«Стекло, изготовленное на основе светопрозрачной керамики, надежно защищает от пуль и осколков, хорошо пропускает свет, обладает всеми необходимыми оптическими свойствами и гарантирует хороший обзор. Предлагаемая технология остекления с применением лейкосапфировых шестигранников уже успешно прошла испытания, подтверждая технические характеристики, указанные изготовителем», – сказал Мокрушин.

Большой интерес участников заседания вызвали технологические возможности института по обработке металлов и материалов.

«Наш институт уже взаимодействует с предприятиями Свердловской области, такими как АО «ИРМ», АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова» (УОМЗ). Планируем расширять сотрудничество с организациями, входящими в СПООП Свердловской области, для реализации совместных проектов в области укрепления обороноспособности страны», – заключил Мокрушин.