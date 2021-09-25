РИАМО - 25 сен. Одинцовскую подстанцию скорой медицинской помощи отремонтировали на 60%, планируемая дата завершения работ – середина октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход ремонта Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи. Сейчас в здании идет косметический ремонт внутренних помещений, фасада, систем безопасности, освещения и электрики.

По словам Иванова, планируемый срок завершения работ на объекте – 15 октября. Это на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом.

«В этом году мы планируем отремонтировать 2 станции скорой медицинской помощи по программе губернатора Московской области. Это так называемые «гнилые зубы» – медицинские учреждения, в которых давно напрашивался ремонт. Работы по двум объектам – здесь, в Одинцове, и в Больших Вяземах – завершатся до 15 октября. Сейчас посмотрел, как продвигается ремонт на центральной подстанции в Одинцове. Уже готов второй этаж, покрашены стены, заменены потолки, освещение. В итоге мы должны привести все помещения в соответствие с современными стандартами, которые применяются к медицинским учреждениям», – сказал Иванов.

Двухэтажное здание Одинцовской подстанции имеет 64 комнаты, его площадь – более 1,9 тыс. кв. м. Каждую смену здесь работает 18 бригад – 36 сотрудников. В апреле 2021 года начались подготовительные процедуры, в августе был заключен контракт и подрядчик приступил к работам на объекте.

На подстанции в Больших Вяземах работы также идут полным ходом. На объекте приводят в порядок фасад, меняют крышу и отделывают внутренние помещения.