РИАМО - 25 сен. Сервис SuperJob провел опрос среди HR-специалистов, его результаты говорят о том, что 51% рекрутеров при рассмотрении кандидатов доверяет устным рекомендациям, полученным по телефону или при личной встрече, сообщает Газета.ru.

А вот 18% занимающихся подбором персонала специалистов отдают предпочтение рекомендательным письмам - такой формат позволяет акцентировать внимание непосредственно на функционале кандидата на прошлом месте работы, отбрасывая излишнюю эмоциональность. При этом 14% опрошенных вообще не склонны доверять рекомендациям.

Полученная в ходе личного или телефонного общения информация чаще вызывает доверие у HR-специалистов предприятий с численностью персонала 100-1000 человек (60%). А вот рекрутеры из небольших компаний с численностью персонала до 100 человек предпочитают кандидатов с рекомендательными письмами (20%).

Только 13% респондентов заявили о том, что сталкивались с негативными отзывами кандидата на трудоустройство с его предыдущего места работы. 9% рекрутеров отказали такому кандидату, а 4% - приняли его на работу. Положительные отзывы о потенциальном сотруднике получали 54% рекрутеров, 44% из них трудоустроили кандидата, еще 10% в трудоустройстве отказали.

В опросе поучаствовали 1 тыс. респондентов по всей стране с 23 июля по 11 августа текущего года.