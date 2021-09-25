РИАМО - 25 сен. Третья сессия свободных заездов «Гран-При России» в Сочи отменена в субботу из-за сильного дождя, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Формулы-1».
«Третья практика отменена. Сильный дождь в Сочи означает, что последней практики не будет», — сообщается в аккаунте.
Третья практика гонки «Формулы-1» должна была стартовать в 12:00 по московскому времени, однако в Сочи начался сильнейший ливень с грозой. Дорожные условия не позволяются вывести на трек болиды.
«Гран-При России» проходит с 24 по 26 сентября.
3-я практика в Сочи отменена из-за дождяhttps://t.co/oxry9kJwE1— Формула-1 (@sports_auto) September 25, 2021
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