РИАМО - 25 сен. Третья сессия свободных заездов «Гран-При России» в Сочи отменена в субботу из-за сильного дождя, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Формулы-1».

«Третья практика отменена. Сильный дождь в Сочи означает, что последней практики не будет», — сообщается в аккаунте.

Третья практика гонки «Формулы-1» должна была стартовать в 12:00 по московскому времени, однако в Сочи начался сильнейший ливень с грозой. Дорожные условия не позволяются вывести на трек болиды.

«Гран-При России» проходит с 24 по 26 сентября.