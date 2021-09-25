РИАМО - 25 сен. Полицейские задержали безработного 33-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера на западе столицы. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По предварительной информации, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на Кастанаевской улице. Злоумышленник подошел к 80-летнему пенсионеру, в ходе разговора неожиданно вырвал кошелек из сумки потерпевшего и убежал. Пенсионер обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. От кошелька он избавился, а деньги потратил.

Подозреваемому определили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.