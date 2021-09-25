РИАМО - 25 сен. Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она пройдет с применением цифровых технологий, сообщает медиаофис переписи.

Решение о проведении переписи в 2021 году было принято правительством РФ летом 2020 года из-за пандемии коронавируса. На труднодоступных территориях страны перепись продлиться до 20 декабря 2021 года.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале госуслуг с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, так как статистика работает с цифрами, а не с данными конкретных людей. Участие в переписи является добровольным. Опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.

Переписчики будут иметь специальную форму (шарф и портфель с символикой переписи) и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Проведение переписи позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

К настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ: утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

Предварительные итоги предстоящей переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги обнародуют в четвертом квартале 2022 года.