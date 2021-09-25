РИАМО - 25 сен. За 6 месяцев 2021 года фармацевтические предприятия столицы совершили продажи на общую сумму 134,1 млрд рублей. Это на 79% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

На территории столицы работают 26 и средних предприятий фармотрасли – это более 24% от общероссийского объема производства.

«Предприятия обеспечивают необходимыми лекарствами не только город и регионы страны, но и успешно поставляют их на международные рынки. В первом полугодии объем экспорта фармпродукции составил почти 549 млн долларов США, это более чем в 4 раза превышает аналогичный период прошлого года», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отрасль активно поддерживает правительство столицы. Предприятия получают субсидии займы, налоговые льготы и другую поддержку.