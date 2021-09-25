РИАМО - 25 сен. За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1245 человек, число выздоровевших в столице выросло до 1 481 203, сообщает оперштаб Москвы.

В Москве выявили 3211 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 828 человек.

За сутки умерли 63 пациента с коронавирусом и диагностированной пневмонией. На ИВЛ в настоящий момент находятся 324 человека.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания Covid-19 в Москве составляет 1 617 715.

Сделать прививку от коронавируса горожане могут в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в общественных местах, например, в ТЦ.