РИАМО - 25 сен. В голосовании по расчистке прудов и озер Подмосковья в 2022 году на портале «Добродел» приняли участие почти 25 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«В 2 муниципалитетах число проголосовавших превысило 2 тыс. – это Наро-Фоминский округ и Подольск, свыше 1,5 тыс. участников насчитывается в Орехово-Зуевском округе и Воскресенске», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что жители стали активно интересуются этой темой.

Расчистку водоемов проводят в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер», которая рассчитана на 3 года. Ее реализуют Минэкологии региона и администрации муниципалитетов. В 2022 году планируется привести в порядок 60 водоемов.

За 2021 год по программе расчистили 22 водоема, общая площадь которых составила порядка 60 га. На некоторых объектах дополнительно обустроили пляжи и зоны для отдыха.