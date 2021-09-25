РИАМО - 25 сен. В столице за минувшие сутки выявили 3211 случаев коронавируса, общее число случаев заболевания Covid-19 увеличилось до 1 617 715, сообщает оперштаб Москвы.

В столице пока не собираются вводить ограничения из-за роста новых случаев коронавируса. Однако не исключено, что при росте заболеваемости в заведениях общепита введут QR-коды, а работодателей обяжут часть сотрудников перевести на удаленку.

Эпидемиологи считают, что увеличение числа заражений коронавирусом в России текущей осенью будет зависеть от конкретной эпидобстановки и спрогнозировать это трудно.

В РФ за сутки выявили 22 041 новый случай коронавируса. Умерли 822 пациента, выздоровели 16 325 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировано 7 398 415 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 203 095 летальных исходов, выздоровели 6 590 933 человека.

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