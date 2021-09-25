РИАМО - 25 сен. Боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен вечером в пятницу на территории садового некоммерческого товарищества «Чайка – 2» в деревне Чепчиха округа Солнечногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Место обнаружения неразорвавшегося снаряда охраняют сотрудники полиции округа. В настоящее время угроз для жизни и здоровья местного населения нет. ​

Изъятие и уничтожение боеприпаса проведут специалисты министерства обороны. Ликвидация назначена на субботу.

Ранее в пятницу еще один снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в деревне Аксеново Волоколамского округа.