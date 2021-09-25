РИАМО - 25 сен. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 5 тыс. кв. м с ледовой ареной построят на ул. Гагарина в Орехово-Зуеве в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Работы по строительству ФОКа предусмотрены государственной программой Московской области.

«В настоящее время завершено проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Здание ФОКа будет состоять из нескольких блоков помещений. На первом этаже в зоне вестибюля расположатся кафе, магазин и прокат спорттоваров. Помимо этого, в здании запланированы зал технической подготовки хоккеистов и административные помещения.

Вместимость комплекса составит 330 человек, в том числе 230 зрителей на трибунах. Также в комплексе появится парковка на 55 машино-мест.