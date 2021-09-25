РИАМО - 25 сен. В деревне Аксеново Волоколамского городского округа обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. О находке сообщил оперативный дежурный ЕДДС, сообщается на сайте ГУ МЧС России Московской области.

Место обнаружения боеприпаса оцепили сотрудники полиции. В настоящее время жизни и здоровью местного населения ничего не угрожает.

Изъять и ликвидировать боеприпас планируется 27 сентября. В работах будут задействованы специалисты и средства министерства обороны.

Ранее еще один снаряд времен войны нашли в Можайском округе.