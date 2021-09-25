РИАМО - 25 сен. Решение подмосковного УФАС России о нарушении АО «Московская областная энергосетевая компания» закона о закупках признано законным. Постановление вынес Девятый арбитражный апелляционный суд, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС Подмосковья обратилось ООО «МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО». Общество пожаловалось на бездействие АО «Московская областная энергосетевая компания» (заказчик) при проведении открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Управление, рассмотрев данные, приняло решение о признании жалобы обоснованной, однако заказчик не согласился с ним и обратился в суд.

Суд отказал компании в удовлетворении требований.