РИАМО - 25 сен. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что увеличение числа заражений коронавирусом в России текущей осенью может быть связано с теми, кто не привился от инфекции, передает ТАСС.

«Предположительно (заболеваемость вырастет - ред.), за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — отметил Горелов.

Эксперты Роспотребнадзора прогнозируют, что этой осенью заболеваемость Covid-19 будет ниже, чем прошлой, однако многое зависит от того, будут ли жители соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в конце сентября, а плато — в середине декабря.

С начала пандемии в России выявили 7 376 374 случая инфекции, скончались 202 273 человека с коронавирусом, выздоровели 6 574 608 пациентов.