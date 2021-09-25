РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В Подольске в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста открылся экскурсионный сезон для школьников, всем желающим рассказывают о генетике и профессии ученого, сообщает пресс-служба центра.

В рамках масштабной акции в Год науки и технологий у школьников разных возрастных групп появилась возможность не только ближе познакомиться с академическими исследованиями и достижениями научной деятельности ФИЦ, но и примерить на себя роль ученого.

Специалисты центра приглашают на экскурсии трех ступеней. «Первый шаг в науку о животных» могут сделать ученики 1-4 классов, для учеников 5-9 классов подготовили экскурсию «Генетика – наука о прошлом и будущем», учащихся 10-11 классов специалисты ФИЦ приглашают на экскурсию «Путь в профессию ученого».

Недавно третьеклассникам Дубровицкой школы показали лабораторию микробиологии, выделили ДНК и показали, как наблюдать за животными в поле. Первыми тематическую экскурсию «Генетика – наука о прошлом и будущем» прослушали ученики 9 и 10 класса школы №29. У ребят была прекрасная возможность узнать о результатах работы лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных, поучаствовать в мастер-классе. Завершили экскурсию посещением физиологического двора. Впечатления об экскурсии ребята разместили на странице сайта своей школы.

Учащихся 10 класса лицея №1 ждал разговор о перспективах и академической карьеры с молодыми исследователями и руководителями лабораторий. Им рассказали о достижениях лаборатории клеточной инженерии, познакомили с процессом работы лаборатории химико-аналитических исследований в животноводстве, развитии селекционно-племенного центра на базе центра.