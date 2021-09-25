РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 сен. В Домодедове разыскивают Валерия Вавина, пропавшего в середине сентября, сообщается на странице «Инфорг ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Вавина 180 см, он плотного телосложения, у него короткие русые волосы с сединой и серо-голубые глаза. Пропавший был одет в джинсовую жилетку с карманами, бирюзовую полосатую футболку, темно-синие джинсы и черные кроссовки. С собой у него была синяя сумка на колесах.

Местонахождение мужчины неизвестно с 14 сентября.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.