РИАМО - 25 сен. В столице начал работу пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Из-за санитарно-эпидемиологических ограничений его проведут в онлайн формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одной из ключевых площадок станет официальный сайт фестиваля. Пользователям расскажут об особенностях сферы предпринимательства и о различных экономических инструментах. А Московский образовательный телеканал проведет тематический эфир по тем же вопросам.

В фестивальной программе участников также ожидают лекции, мастер-классы и квесты, подготовленные экспертами финансовой сферы. Слушатели смогут не только проверить свои знания, но и задать вопросы выступающим.

Спикерами мероприятия станут сотрудники и приглашенные эксперты департамента финансов Москвы, Банка России, кандидаты и доктора экономических наук, преподаватели ведущих вузов столицы, а также предприниматели и общественные деятели.