РИАМО - 25 сен. Завершились работы по благоустройству небольшого сквера, расположенного между Оборонной и Мезенской улицами в Лосиноостровском районе столицы. На его территории установили новую сцену, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В сквере регулярно проходят памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники. Эту особенность зеленой зоны учли при планировании обновлений. Рабочие перенесли аллею Памяти вглубь, поставили информационные стенды, где можно размещать материалы к датам.

Для жителей и гостей района организовали места отдыха. Детям обустроили 2 площадки для игр с горками, качелями и канатными комплексами. Также оборудовали спортивную площадку и ринг для панна-футбола. Для занятий на свежем воздухе установили уличные тренажеры.

Кроме того, в сквере появились пункты проката самокатов, а вдоль прогулочных дорожек – удобные скамейки.

Для удобства и безопасности отдыхающих в зеленой зоне установили почти 100 новых опор освещения, а также сделали систему навигации.

В рамках озеленения территории там высадили 70 деревьев, свыше 400 кустарников, а также разбили газоны и цветники.

Всю сеть дорожек и тропинок сделали доступной для маломобильных граждан.