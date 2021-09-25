РИАМО - 25 сен. Завершились работы по благоустройству небольшого сквера, расположенного между Оборонной и Мезенской улицами в Лосиноостровском районе столицы. На его территории установили новую сцену, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
В сквере регулярно проходят памятно-мемориальные мероприятия и районные праздники. Эту особенность зеленой зоны учли при планировании обновлений. Рабочие перенесли аллею Памяти вглубь, поставили информационные стенды, где можно размещать материалы к датам.
Для жителей и гостей района организовали места отдыха. Детям обустроили 2 площадки для игр с горками, качелями и канатными комплексами. Также оборудовали спортивную площадку и ринг для панна-футбола. Для занятий на свежем воздухе установили уличные тренажеры.
Кроме того, в сквере появились пункты проката самокатов, а вдоль прогулочных дорожек – удобные скамейки.
Для удобства и безопасности отдыхающих в зеленой зоне установили почти 100 новых опор освещения, а также сделали систему навигации.
В рамках озеленения территории там высадили 70 деревьев, свыше 400 кустарников, а также разбили газоны и цветники.
Всю сеть дорожек и тропинок сделали доступной для маломобильных граждан.
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