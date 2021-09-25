РИАМО - 25 сен. Задержаны еще двое членов банды Шамиля Басаева, которые в 1999 году участвовали в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан, сообщается на сайте СК РФ.

За бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и правоохранителей были задержаны двое уроженцев Ставропольского края, которые состояли в незаконном вооруженном формировании под главенством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В совместной спецоперации по задержанию боевиков приняли участие представители СКР, ФСБ, МВД РФ и Росгвардии.

В середине июля 1999 года указанные лица, вступив в состав банды Басаева и Хаттаба, приняли участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, с 7 по 24 августа 1999 года около 1 тыс. боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, поддержали вооруженный мятеж, направленный на свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности РФ.

Они посягнули на жизнь военнослужащих ВС РФ, обеспечивавших общественную безопасность и наведение конституционного порядка в Ботлихском районе Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела боевики убили 33 человек, еще 34 получили ранения.

Расследование возбужденного по факту вооруженного нападения уголовного дела продолжается ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Продолжается работа по установлению всех причастных к нападению лиц.