РИАМО - 25 сен. Раздел «Мой дневник здоровья» в электронной медицинской карте появился около года назад. За это время жители столицы внесли в него около 100 млн записей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи могут вносить в раздел «Мой дневник здоровья» данные о температуре тела, сатурации крови, показатели артериального давления, сведения о пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, росте и весе. Врач на приеме при необходимости просматривает данные конкретного пациента», — сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

Это дает специалисту возможность увидеть более полную картину и отследить отклонения.

Отмечается, что за год популярность дневника возросла в два раза.

Основной массив информации приходит с мобильных устройств, которые синхронизированы с умными гаджетами. Также граждане могут вносить показания вручную.

Кроме того, пользователи могут самостоятельно пополнить медкарту данными о прививках, рецептах, перенесенных заболеваниях и другой информацией. ​