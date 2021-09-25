РИАМО - 25 сен. Раздел «Мой дневник здоровья» в электронной медицинской карте появился около года назад. За это время жители столицы внесли в него около 100 млн записей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Это дает специалисту возможность увидеть более полную картину и отследить отклонения.
Отмечается, что за год популярность дневника возросла в два раза.
Основной массив информации приходит с мобильных устройств, которые синхронизированы с умными гаджетами. Также граждане могут вносить показания вручную.
Кроме того, пользователи могут самостоятельно пополнить медкарту данными о прививках, рецептах, перенесенных заболеваниях и другой информацией.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии