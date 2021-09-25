РИАМО - 25 сен. Телеграм-бот «Самострой.net» с момента запуска обработал около 3,5 тыс. обращений граждан. Сервис позволяет проверить законность использования земельного участка или объекта капитального строительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы продолжаем вводить новые цифровые инструменты, призванные максимально упростить взаимодействие жителей столицы с городскими ведомствами. Одним из таких автоматизированных помощников стал чат-бот Госинспекции по недвижимости», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Из обработанного числа обращений порядка 215 запросов получили подтверждение о наличии объектов самостроя. Такую информацию важно знать, если недвижимость планируется купить или арендовать.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в мессенджере Telegram найти бот «Самострой.net». Затем нажать «старт» и ввести кадастровый номер объекта. Далее робот сопоставит информацию и даст ответ пользователю: «На данном участке находится объект самовольного строительства» или «По данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены».

«У чат-бота есть ряд своих преимуществ: простота использования, скорость реагирования и работа в круглосуточном режиме. В нашем случае цифровой ассистент оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.​