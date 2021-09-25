РИАМО - 25 сен. Главгосстройнадзор выдал заключения о соответствии двум жилым домам, строительство которых завершилось в ЖК «Белая дача парк» в Котельниках, сообщает пресс-служба ведомства.

«Строительство объектов велось в графике. Застройщиком выступает ГК ПИК АО «Новый горизонт», - рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Общая жилая площадь двух корпусов, в соответствии с проектом, составляет почти 30 тыс. квадратных метров. В домах разместили 600 квартир.

В 2020 году в данном ЖК уже построили четыре корпуса, их возвели в рамках 1 этапа.