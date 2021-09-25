РИАМО - 25 сен. Станция Минская, которая войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра, достроена уже на 60%. Одна из ее платформ примет пассажиров уже в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время уже завершено возведение эстакады через Минскую улицу, обустраивается переход, который соединит Минскую с одноименной станцией Солнцевской линии.

Предполагается, что пассажиропоток на станции составит более 8,5 тыс. человек в сутки, а к 2025 году он дорастет до 17,3 тыс. человек.

«Минская станет новой точкой транспортного каркаса на стыке трех столичных районов. Ей будут пользоваться не только местные жители, но и пассажиры, приезжающие из новой Москвы и Подмосковья. Здесь они смогут пересесть на метро, а с запуском D4 — еще и бесплатно», - отметил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.