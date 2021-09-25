РИАМО - 25 сен. Фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный джем» продолжит свою работу до 1 октября, с приходом осени и холодной погоды некоторые проекты стали выглядеть ярче и интереснее благодаря правильному уходу, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Например, хризантемы у сада на ступенях Российской государственной библиотеки успели распуститься за три недели работы фестиваля. Сейчас главные цвета этого сада - насыщенные оттенки розового и фиолетового.

Также преобразился и сад у ЦУМа. В пасмурную погоду оттенки зеленого цвета выглядят еще более сочно, а красные цвета контрастируют с ними.

Для того, чтобы цветы радовали горожан и гостей столицы до конца фестиваля, сады обслуживают пять профессиональных садовников. Они следят, чтобы растения были политы вовремя, но в то же время не перелиты. Полив, как правило, происходит ночью.

Практически во всех садах «Цветочного джема» используют ампельные плектрантусы – растения, у которых такая плотная шапка листвы, что дождь не может проникнуть к корням. Они нуждаются в специальном режиме полива.