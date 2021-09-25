РИАМО - 25 сен. Все дороги и тротуары столицы в субботу промоют со специальным шампунем. Он поможет удалить мазут, масляные пятна и другие загрязнения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
После обработки покрытия спецсредством рабочие промоют его водой.
Шампунь абсолютно безопасен для людей и окружающей среды. Он разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
Планируется еще несколько раз очистить с шампунем дороги и тротуары до наступления заморозков.
Стартует промывка после 10 утра. Автомобилистов просят отнестись к процессу с пониманием и не мешать работе спецтехники.
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