РИАМО - 25 сен. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет дождь. Температура воздуха днем составит 11-13 градусов тепла в столице и 8-13 градусов – по области, сообщается на сайте «Метеовести».

Субботняя погода будет находиться под влиянием ложбины циклона. В регионе сохранится прохлада и сырость. Ветер будет южным 5-10 метров в секунду. Относительная влажность будет достигать 80%.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, что означает некоторое его снижение. Это может негативно сказаться на состоянии метеозависимых людей.

Специалисты советуют в такую погоду больше гулять на свежем воздухе.