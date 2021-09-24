РИАМО - 24 сен. Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток Д. Дербенева за прыжок с парашютом с 48 этажа жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство).

23 сентября 5 человек на машине проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте. Затем они поднялись на 48 этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись.

После прыжка были задержаны 2 человека.