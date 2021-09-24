РИАМО - 24 сен. На Остафьевском шоссе в новой Москве, на повороте к ЖК «Остафьево» иномарка сбила женщину, она скончалась, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Водитель автомобиля Mazda сбил женщину, когда она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Личность женщины устанавливается, на вид ей 40 лет. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

По факту аварии проводится проверка.